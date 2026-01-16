Возрастное ограничение 18+
Почти 1,5 миллиарда рублей выделено на модернизацию коммунальной инфраструктуры свердловских городов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году на капитальный ремонт коммунальных сетей городов Свердловской области направят 1,4 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Выделенные средства позволят модернизировать в 2026 году более 87 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Капремонт пройдёт в 15 муниципальных образованиях Свердловской области. В список вошли Ачитский, Берёзовский и другие муниципальные округа, а также городские поселения Верхние Серги и Михайловское. Работы запланированы также в Камышловском городском округе и Ирбите.
Параллельно ведётся ежегодное обновление сетей при подготовке к отопительному сезону. Так, в прошлом году было заменено около 240 километров тепловых сетей, 255 километров водопроводных и 95 километров канализационных сетей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Выделенные средства позволят модернизировать в 2026 году более 87 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Капремонт пройдёт в 15 муниципальных образованиях Свердловской области. В список вошли Ачитский, Берёзовский и другие муниципальные округа, а также городские поселения Верхние Серги и Михайловское. Работы запланированы также в Камышловском городском округе и Ирбите.
Параллельно ведётся ежегодное обновление сетей при подготовке к отопительному сезону. Так, в прошлом году было заменено около 240 километров тепловых сетей, 255 километров водопроводных и 95 километров канализационных сетей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле ученики вернулись в обновлённую школу
12 января 2026
12 января 2026