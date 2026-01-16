Почти 1,5 миллиарда рублей выделено на модернизацию коммунальной инфраструктуры свердловских городов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году на капитальный ремонт коммунальных сетей городов Свердловской области направят 1,4 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.Выделенные средства позволят модернизировать в 2026 году более 87 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Капремонт пройдёт в 15 муниципальных образованиях Свердловской области. В список вошли Ачитский, Берёзовский и другие муниципальные округа, а также городские поселения Верхние Серги и Михайловское. Работы запланированы также в Камышловском городском округе и Ирбите.Параллельно ведётся ежегодное обновление сетей при подготовке к отопительному сезону. Так, в прошлом году было заменено около 240 километров тепловых сетей, 255 километров водопроводных и 95 километров канализационных сетей. Мероприятие для возрастной категории 18+