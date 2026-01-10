После запуска в Свердловской области неинвазивный пренатальный тест включили в программу ОМС по всей стране

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Беременным в России начали делать неинвазивный пренатальный тест по ОМС. С начала 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) включено в программу обязательного медицинского страхования. Ранее Свердловская область стала одним из первых регионов, запустивших программу за счёт областного бюджета. Новый порядок оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии действует по всей стране, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.В Свердловской области такая практика действовала и раньше — за счёт регионального бюджета. По данным Минздрава региона, в 2025 году бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование прошли более двух тысяч беременных свердловчанок. Теперь этот опыт распространяют на федеральный уровень.НИПТ — это ДНК-скрининг хромосомных аномалий плода по крови матери. Метод позволяет выявлять ряд генетических патологий с точностью до 99% уже с десятой недели беременности.Решение о проведении теста принимает врач-генетик или акушер-гинеколог. В первую очередь обследование назначают женщинам, которые по результатам стандартного скрининга первого триместра попали в промежуточную группу риска.Как пояснила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, регион стал одной из первых территорий, где была внедрена контингентная модель неинвазивного пренатального скрининга. По её словам, результаты работы подтвердили востребованность этого направления. Мероприятие для возрастной категории 18+