Возрастное ограничение 18+

После запуска в Свердловской области неинвазивный пренатальный тест включили в программу ОМС по всей стране

17.16 Понедельник, 19 января 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Беременным в России начали делать неинвазивный пренатальный тест по ОМС. С начала 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) включено в программу обязательного медицинского страхования. Ранее Свердловская область стала одним из первых регионов, запустивших программу за счёт областного бюджета. Новый порядок оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии действует по всей стране, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В Свердловской области такая практика действовала и раньше — за счёт регионального бюджета. По данным Минздрава региона, в 2025 году бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование прошли более двух тысяч беременных свердловчанок. Теперь этот опыт распространяют на федеральный уровень.

НИПТ — это ДНК-скрининг хромосомных аномалий плода по крови матери. Метод позволяет выявлять ряд генетических патологий с точностью до 99% уже с десятой недели беременности.

Решение о проведении теста принимает врач-генетик или акушер-гинеколог. В первую очередь обследование назначают женщинам, которые по результатам стандартного скрининга первого триместра попали в промежуточную группу риска.

Как пояснила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, регион стал одной из первых территорий, где была внедрена контингентная модель неинвазивного пренатального скрининга. По её словам, результаты работы подтвердили востребованность этого направления.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жители Свердловской области за год более 31 миллиона раз обратились в поликлиники
10 января 2026
В Свердловской области с января вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных
19 января 2026
Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пропавших в 2025 году
10 января 2026
В Свердловской области планируют выделить 250 миллионов на субсидирование авиарейсов
10 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:53 Татьянин день «Книжная квартирале» проведёт на двух площадках Екатеринбурга
17:48 Два ДТП с пассажирскими автобусами произошли в Свердловской области во время снегопада
17:16 После запуска в Свердловской области неинвазивный пренатальный тест включили в программу ОМС по всей стране
17:00 В Свердловской области в 2025 году чаще всего искали прессовщиков
16:51 Кольцово увеличил международный пассажиропоток на 16% в 2025 году
16:29 Строительство развязки у «Калины» в Екатеринбурге подорожало до 9,1 млрд рублей
16:22 Екатеринбуржец за восемь лет дважды стал донором костного мозга
16:12 На трассе Екатеринбург – Полевской ввели реверсивное движение из-за ДТП
15:41 Спрос на помощь на дороге в Екатеринбурге за год вырос на 83% из-за снегопадов
15:10 В Свердловской области с января вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных
14:49 В Свердловской области новый зоопарк получил лицензию Россельхознадзора
14:15 Уральские таможенники за год изъяли почти 400 кг табачной продукции
12:59 Уральским школьникам показали, как делают авторскую анимацию
12:32 Мужчину через суд в Тавде отправили на лечение туберкулёза
12:23 В Первоуральске назначили штраф 4 млн рублей по делу о коммерческом подкупе на ПНТЗ
09:17 Уехавший из России экс-замминистра ЖКХ Свердловской области объявлен в федеральный розыск
08:18 Свердловская область стала лидером Урала по спросу на специалистов с навыком работы с нейросетями
08:13 В Свердловской области объём просроченной ипотеки вырос на 110% и превысил 4,9 млрд рублей
07:58 В Свердловской области ожидается похолодание до –38 градусов
07:44 Более 3,5 тысячи детей занимаются в спорткомплексе «Калининец» в Екатеринбурге
18:53 На озере Балтым планируют построить термальный комплекс с апарт-отелем за более чем 1 млрд рублей
18:37 В Кировградском районе 19-летний водитель снегохода задержан с рекордным уровнем алкоголя
17:45 В Каменском округе уже более пяти суток устраняют сбой в теплоснабжении
17:28 Непогода в Свердловской области привела к усилению контроля на трассах
16:44 В Свердловской области в начале недели ожидается похолодание до −38 °
15:49 Владельца уральского СМИ арестовали по обвинению в заказе облить кислотой его экс-сожительницу
Все новости Свердловской области
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
Все новости России и мира
18:53 Татьянин день «Книжная квартирале» проведёт на двух площадках Екатеринбурга
17:48 Два ДТП с пассажирскими автобусами произошли в Свердловской области во время снегопада
17:16 После запуска в Свердловской области неинвазивный пренатальный тест включили в программу ОМС по всей стране
17:00 В Свердловской области в 2025 году чаще всего искали прессовщиков
16:51 Кольцово увеличил международный пассажиропоток на 16% в 2025 году
16:29 Строительство развязки у «Калины» в Екатеринбурге подорожало до 9,1 млрд рублей
16:22 Екатеринбуржец за восемь лет дважды стал донором костного мозга
16:12 На трассе Екатеринбург – Полевской ввели реверсивное движение из-за ДТП
15:41 Спрос на помощь на дороге в Екатеринбурге за год вырос на 83% из-за снегопадов
15:10 В Свердловской области с января вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных
14:49 В Свердловской области новый зоопарк получил лицензию Россельхознадзора
14:15 Уральские таможенники за год изъяли почти 400 кг табачной продукции
12:59 Уральским школьникам показали, как делают авторскую анимацию
12:32 Мужчину через суд в Тавде отправили на лечение туберкулёза
12:23 В Первоуральске назначили штраф 4 млн рублей по делу о коммерческом подкупе на ПНТЗ
09:17 Уехавший из России экс-замминистра ЖКХ Свердловской области объявлен в федеральный розыск
08:18 Свердловская область стала лидером Урала по спросу на специалистов с навыком работы с нейросетями
08:13 В Свердловской области объём просроченной ипотеки вырос на 110% и превысил 4,9 млрд рублей
07:58 В Свердловской области ожидается похолодание до –38 градусов
07:44 Более 3,5 тысячи детей занимаются в спорткомплексе «Калининец» в Екатеринбурге
18:53 На озере Балтым планируют построить термальный комплекс с апарт-отелем за более чем 1 млрд рублей
18:37 В Кировградском районе 19-летний водитель снегохода задержан с рекордным уровнем алкоголя
17:45 В Каменском округе уже более пяти суток устраняют сбой в теплоснабжении
17:28 Непогода в Свердловской области привела к усилению контроля на трассах
16:44 В Свердловской области в начале недели ожидается похолодание до −38 °
15:49 Владельца уральского СМИ арестовали по обвинению в заказе облить кислотой его экс-сожительницу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK