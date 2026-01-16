Екатеринбуржец за восемь лет дважды стал донором костного мозга

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга Станислав Бураев за восемь лет дважды стал донором костного мозга для пациентов с тяжёлыми гематологическими заболеваниями. Об этом сообщили на Информационном портале Свердловской области.Впервые Бураев сдал стволовые клетки в 2019 году, тогда трансплантация была проведена взрослой пациентке. Второй раз он стал донором в 2026 году: его клетки предназначены для ребёнка, которому требуется пересадка костного мозга.В сообщении отмечается, что вероятность полного совпадения генотипа между донором и пациентом крайне низкая — в среднем один случай на 10 тысяч.В связи с этим жителей Свердловской области в возрасте от 18 до 45 лет приглашают вступать в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.Как указано в релизе, желающие стать донорами могут обратиться на Станцию переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге по адресу: улица Соликамская, 6. Приём ведётся ежедневно с 8:00 до 17:00, предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Сам Станислав Бураев отметил, что не считает своё участие чем-то исключительным и готов помочь снова, если его генотип подойдёт ещё кому-то. Мероприятие для возрастной категории 18+