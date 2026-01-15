На трассе Екатеринбург – Полевской ввели реверсивное движение из-за ДТП

Александр Федоров © Вечерние ведомости

На автодороге Екатеринбург – Полевской на 44-м километре, в районе Полевского, временно организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительным данным, на этом участке столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.На месте работают сотрудники ДПС – они устанавливают личности участников аварии и все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.Для организации объезда и снижения заторов движение на участке временно осуществляется в реверсивном режиме, транспортный поток регулируют экипажи автоинспекции.В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать сложные погодные условия, выбирать скорость с учётом состояния дороги и видимости, а также сохранять полный контроль над управлением автомобилем. Мероприятие для возрастной категории 18+