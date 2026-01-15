Возрастное ограничение 18+
На трассе Екатеринбург – Полевской ввели реверсивное движение из-за ДТП
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На автодороге Екатеринбург – Полевской на 44-м километре, в районе Полевского, временно организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, на этом участке столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
На месте работают сотрудники ДПС – они устанавливают личности участников аварии и все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Для организации объезда и снижения заторов движение на участке временно осуществляется в реверсивном режиме, транспортный поток регулируют экипажи автоинспекции.
В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать сложные погодные условия, выбирать скорость с учётом состояния дороги и видимости, а также сохранять полный контроль над управлением автомобилем.
