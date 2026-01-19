Спрос на помощь на дороге в Екатеринбурге за год вырос на 83% из-за снегопадов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В первые дни 2026 года жители Екатеринбурга стали заметно чаще обращаться за помощью на дороге – спрос на автоуслуги вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Авито.Наибольший рост пришёлся на отогрев автомобилей – эту услугу стали заказывать в 2,5 раза чаще. Почти такой же рост зафиксирован по доставке топлива: метели и пробки нередко не дают водителям доехать до заправок.В два раза вырос спрос на выездной шиномонтаж. В среднем такая услуга обходится в 2 тыс. рублей – многие водители предпочитают менять шины прямо на месте, не добираясь до сервиса. Также заметно увеличился интерес к замене и зарядке аккумуляторов – на 91% и 77% соответственно.Чаще стали вызывать и «прикуривание» автомобилей – спрос вырос на 58%, средняя стоимость услуги составляет около 1 тыс. рублей. Интерес к буксировке увеличился на 22% – снегопады оставили немало машин в колее, стоимость такой помощи в среднем составляет 1,5 тыс. рублей.Одновременно выросло и предложение автоуслуг. Больше всего исполнителей появилось в сегменте отогрева автомобилей – плюс 36% за год. Также увеличилось количество предложений по замене аккумуляторов, выездному шиномонтажу, зарядке батарей и буксировке. Мероприятие для возрастной категории 18+