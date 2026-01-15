В Свердловской области новый зоопарк получил лицензию Россельхознадзора

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области новый зоопарк официально получил лицензию на работу после проверки Россельхознадзора.Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспекторы выехали в зоопарк в Сысертском районе, проверили условия содержания животных и документы.По итогам проверки нарушений, которые мешали бы работе, выявлено не было, после чего зоопарку выдали лицензию на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.В ведомстве рассказали, что в самом зоопарке живут олени, лошади, козы, кролики, куры и гуси. Мероприятие для возрастной категории 18+