Уральским школьникам показали, как делают авторскую анимацию

В Екатеринбурге для школьников провели мастер-класс по авторскому анимационному кино. Встреча прошла в «Доме знаний», сообщили организаторы.О том, как создаются мультфильмы вне массового производства, ребятам рассказали режиссёр и художник-аниматор студии «Светлые истории» Вадим Иванов и художник-постановщик студии Мария Железнова. По их словам, в авторской анимации фильм часто начинается не со сценария, а с ощущений и образов, которые режиссёр постепенно превращает в персонажей и историю.Участникам показали, как выглядит «внутренняя кухня» анимации – от первых набросков в блокноте до готового персонажа на экране. Отдельно спикеры объяснили, как работает покадровая съёмка: каждый кадр снимается отдельно, а затем собирается в единое видео на компьютере.Также школьникам показали несколько авторских анимационных работ в разных техниках и эскизы к мультфильмам. Больше всего участников интересовало, сколько времени уходит на создание анимации и как распределяется работа в команде. По словам Вадима Иванова, в среднем за день можно прорисовать около трёх секунд готового мультфильма.Отмечается, что организатором выступило Общество «Знание» совместно с проектом «Медиагород» и студией анимации «Светлые Истории». Мероприятие для возрастной категории 18+