Каждый третий проект застройки в Екатеринбурге не проходит городской фильтр

Администрация Екатеринбурга проводит жёсткий отбор девелоперских проектов, — утверждает интернет-издание «Квадратный метр». За последние три года Комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) отклонила более 500 инициатив по застройке, то есть 38% от общего числа предложений.Информацией с изданием, посвящённым уральской недвижимости, поделился депутат городской думы Дмитрий Сергин. По его словам, в 2025 году комиссия рассмотрела множество заявок на изменение градостроительных правил и почти каждый третий проект — 227 инициатив — не получил одобрения. Среди отклонённых оказались и резонансные планы по возведению многоэтажек у озера Шарташ и в Берёзовой роще, вызвавшие большое возмущение у жителей Екатеринбурга.Параллельно комиссия работает над развитием городской инфраструктуры. В прошлом году она одобрила увеличение площади парков Екатеринбурга на 277 гектаров. Примерно на такую же величину — 274 гектара — расширены территории промышленных зон. Инвесторы пообещали создать на новых производственных площадках 13 тысяч рабочих мест.Всего за три года через фильтр комиссии прошло 1620 предложений от девелоперов и городских департаментов.