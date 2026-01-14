Преданный пёс выброшен на улицу в лютый холод в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улицах Юго-Западного района Екатеринбурга уже больше месяца скитается домашний пёс. Он остался без крова в момент, когда на Средний Урал пришли сильные морозы.Молодого кобеля в ошейнике хозяйка выгнала из квартиры ещё в ноябре. По информации жителей района, причиной стала алкогольная зависимость владелицы и полное равнодушие к питомцу. Так животное, привыкшее к теплу и комфорту, оказалось брошено на произвол судьбы.Пса замечают возле дома 36 на улице Онуфриева и в соседних дворах. Он заметно растерян, подбегает к подъездам в поисках помощи, но людей близко не подпускает. Свидетели отмечают, что собака не проявляет агрессии ни людям, ни к другим животным.Сейчас для собаки критически важно найти любое укрытие от морозов, которые по ночам опускаются до –30°C. Объявление с просьбой пристроить замерзающего бродягу распространяется по соцсетям. Указан и контактный номер для желающих спасти пса — 89617755733 (Татьяна).