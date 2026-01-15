Екатеринбуржца оштрафовали в Кургане за полёт квадрокоптера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Курганская транспортная прокуратура выявила серьёзное нарушение авиационных правил: житель Екатеринбурга незаконно запустил свой дрон в черте города Кургана.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Основным нарушением стало то обстоятельство, что беспилотник не был поставлен на обязательный учёт в Росавиации. В полёт он был запущен без получения на это необходимых разрешений в органе управления воздушным движением. Получить разрешение на запуск квадрокоптера нужно было также в администрации муниципального образования.По инициативе транспортного прокурора владелец квадрокоптера был привлечён к ответственности. На него составлено два административных протокола. Первый — за нарушение правил использования воздушного пространства. Второй — за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Суд назначил нарушителю административный штраф.