На свердловское образование в 2026 году потратят 148 миллиардов рублей

Образовательная сфера Свердловской области в этом году получит беспрецедентное финансирование. Общий объём средств превысит 148 миллиардов рублей.Как поясняет губернатор Свердловской области Денис Паслер, инвестиции затронут все уровни образования – от детских садов до колледжей. Значительная часть указанных средств — без малого 60 миллиардов — будет направлена на дошкольное образование. Школы региона ждут масштабные инфраструктурные улучшения: запланирован капитальный ремонт 13 школьных зданий на сумму 456,6 миллионов рублей. В десяти учреждениях модернизируют спортивные залы, выделив 54 миллиона рублей.Более 10 миллионов рублей пойдёт на современное оснащение медицинских пунктов в школах. Система среднего профессионального образования получит почти 13 с половиной миллиардов рублей. Важной частью этой работы станет федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого с 1 сентября в регионе откроют семь новых образовательно-производственных кластеров.Продолжится и масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха. Программа «Уральские каникулы» будет реализована на 3,2 млрд рублей. В планах – капитальный ремонт круглогодичного лагеря «Антоновский». Для развития сети загородного отдыха создадут 25 современных палаточных лагерей-спутников. Они смогут принять более 1200 детей за смену. В действующих лагерях установят 15 быстровозводимых жилых корпусов. Это добавит ещё 760 комфортабельных мест.