Мороз до -28°C прогнозируют синоптики в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ближайшие выходные ещё будут морозными в Свердловской области. Синоптики прогнозируют в регионе понижение температуры воздуха до -28°C, в Екатеринбурге – до -20°C.
В субботу, 17 января, в регионе переменная облачность, ночью -20...-15°C, в горах и низинах -28...-23°C, преимущественно без осадков; днём -14...-9°C, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -20...-18°C, днём -11...-9°C.
В воскресенье, 18 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём на западе до умеренного. Температура ночью -17...-12°C, в горах и низинах до -22°C; днём -15...-10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -14...-12°C, слабый снег; днём -12...-10°C, небольшой снег. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
