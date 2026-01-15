Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге врачи дважды вернули к жизни пациента с простреленным сердцем

15.32 Пятница, 16 января 2026
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи 23-й екатеринбургской больницы спасли мужчину с огнестрельным ранением сердца. Пациент дважды пережил клиническую смерть.

Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава, мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.

«Ситуация была настолько сложной, что во время операции дважды наступала клиническая смерть. 38 минут – именно столько она длилась. Хирурги буквально в своих ладонях удерживали жизнь человека, заставляя его сердце биться снова и снова»,

– рассказали в ведомстве.


Врачи также проделали ювелирную работу, сшивая рану на сердце, и спустя месяц после лечения мужчина смог на своих ногах покинуть больницу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
