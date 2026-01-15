В Екатеринбурге врачи дважды вернули к жизни пациента с простреленным сердцем





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Врачи 23-й екатеринбургской больницы спасли мужчину с огнестрельным ранением сердца. Пациент дважды пережил клиническую смерть.Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава, мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.Врачи также проделали ювелирную работу, сшивая рану на сердце, и спустя месяц после лечения мужчина смог на своих ногах покинуть больницу.