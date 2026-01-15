Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге врачи дважды вернули к жизни пациента с простреленным сердцем
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи 23-й екатеринбургской больницы спасли мужчину с огнестрельным ранением сердца. Пациент дважды пережил клиническую смерть.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава, мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.
Врачи также проделали ювелирную работу, сшивая рану на сердце, и спустя месяц после лечения мужчина смог на своих ногах покинуть больницу.
«Ситуация была настолько сложной, что во время операции дважды наступала клиническая смерть. 38 минут – именно столько она длилась. Хирурги буквально в своих ладонях удерживали жизнь человека, заставляя его сердце биться снова и снова»,
– рассказали в ведомстве.
