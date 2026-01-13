Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше построят меньше человейников, чем планировали
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В окончательную версию Генерального плана города Екатеринбурга были внесены изменения после того, как из правительства Свердловской области поступили рекомендации, касающиеся застройки Уралмаша. В итоге в этом микрорайоне появится меньше многоэтажных домов, чем изначально рассчитывали застройщики.
Как поясняет интернет-издание «Квадратный метр», ключевое изменение коснулось территории в границах улиц Павловская, Донбасская и переулков Черниговский и Суворовский. По предыдущей редакции эти кварталы, включая Коллективный сад №3, относились к зоне жилой застройки, что предполагало возведение многоэтажек. Теперь статус территории пересмотрен.
Участки с существующей частной застройкой переведены в зону для малоэтажного строительства. Земли коллективного сада теперь отнесены исключительно к зоне садоводства. В результате общая площадь, потенциально отведённая под высотное строительство на Уралмаше, уменьшилась на 10 гектаров.
Решение ограничивает плотную многоэтажную застройку, сохраняя существующий масштаб и характер части территории.
