На Уралмаше построят меньше человейников, чем планировали

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В окончательную версию Генерального плана города Екатеринбурга были внесены изменения после того, как из правительства Свердловской области поступили рекомендации, касающиеся застройки Уралмаша. В итоге в этом микрорайоне появится меньше многоэтажных домов, чем изначально рассчитывали застройщики.Как поясняет интернет-издание «Квадратный метр», ключевое изменение коснулось территории в границах улиц Павловская, Донбасская и переулков Черниговский и Суворовский. По предыдущей редакции эти кварталы, включая Коллективный сад №3, относились к зоне жилой застройки, что предполагало возведение многоэтажек. Теперь статус территории пересмотрен.Участки с существующей частной застройкой переведены в зону для малоэтажного строительства. Земли коллективного сада теперь отнесены исключительно к зоне садоводства. В результате общая площадь, потенциально отведённая под высотное строительство на Уралмаше, уменьшилась на 10 гектаров.Решение ограничивает плотную многоэтажную застройку, сохраняя существующий масштаб и характер части территории.