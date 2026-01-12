Новая поликлиника в городе Реж начинает работу с четверга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 15 января, первых пациентов примет новая современная поликлиника в городе Реж. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.Новая поликлиника при Режевской центральной районной больнице рассчитана на обслуживание 9,5 тысячи взрослых жителей уральского города и способна в сутки принимать до 300 человек. Это комфортное учреждение оснащено всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. Здесь будут принимать пациентов терапевты и узкие специалисты. В диагностический блок входят кабинеты УЗИ и ЭКГ, также предусмотрены кабинеты профилактики и физиотерапии.В учреждении уже полностью сформирован штат специалистов. В качестве участковых врачей в поликлинику набрали выпускников Уральского государственного медицинского университета, приехавших работать по целевому набору.Открытие поликлиники стало очередным этапом модернизации системы здравоохранения Свердловской области и было осуществлено с учётом обращений жителей региона. На её строительство было потрачено 466 миллионов рублей. На оснащение поликлиники мебелью и оборудованием было выделено ещё более 42 миллионов рублей.