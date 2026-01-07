Возрастное ограничение 18+
Свердловские спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах до 17 января
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аномальные холода до -40°C задержатся в Свердловской области ещё до 17 января. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.
В четверг, 15 января, в области ночью -33...-28°C, на юго-западе до -23°C, на востоке до -40°C; днём -24...-19°C, на юго-западе до -14°C. В Екатеринбурге ночью -30...-28°C, днём -21...-19°C.
В пятницу, 16 января, в регионе ночью -25...-20°C, в горах и низинах до -30°C; днём -17...-12°C, в горах и низинах до -22°C. В столице Урала ночью -25...-23°C, днём -14...-12°C.
В субботу, 17 января, в Свердловской области ночью -18...-13°C, в горах и низинах до -28°C; днём -14...-9°C. В уральской столице ночью -18...-16°C, днём -11...-9°C.
В течение трёх дней преимущественно без осадков, а ветер ожидается в районе 2-7 метров в секунду.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
«15-17 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более! В отдельных районах температура может опуститься до -40°C»,
– говорится в сообщении спасателей.
