Возрастное ограничение 18+
Жителю Большого Истока вынесли приговор за оскорбление полицейского в интернете
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В районном суде Сысерти вынесли приговор жителю посёлка Большой исток, который в 2025 году оскорбил сотрудника полиции в интернете.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина опубликовал «материалы, содержащие оскорбления в отношении сотрудника полиции, выполнявших свои служебные обязанности». Оскорбления не остались незамеченными, и вскоре на автора вышли сыщики подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).
В суде он признал свою вину и извинился.
В качестве наказания суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 4 месяца с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также взыскал с него 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
По данным Валерия Горелых, только за оскорбления силовиков в 2025 году было заведено 106 уголовных дел. Ещё 190 было возбуждено по статье 318 УК РФ – «применение насилия в отношении стражей правопорядка».
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина опубликовал «материалы, содержащие оскорбления в отношении сотрудника полиции, выполнявших свои служебные обязанности». Оскорбления не остались незамеченными, и вскоре на автора вышли сыщики подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).
В суде он признал свою вину и извинился.
«Подсудимый в ходе судебного заседания вину признал, раскаялся и принёс экс-инспектору ГАИ за свои словесные пакости официальные извинения»,
– рассказал Горелых.
В качестве наказания суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 4 месяца с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также взыскал с него 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
По данным Валерия Горелых, только за оскорбления силовиков в 2025 году было заведено 106 уголовных дел. Ещё 190 было возбуждено по статье 318 УК РФ – «применение насилия в отношении стражей правопорядка».
«"Акулам пера", оставляющим комментарии в соцсетях под новостями о работе сотрудников правоохранительных органов, или высказывающих мнение публично в присутствии других людей, следует помнить, что согласно статье 319 УК РФ, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей предусмотрена не виртуальная, а вполне реальная ответственность. Высказывания в соцсетях, если кто-то не знал, также является публичным. Найти таких комментаторов в век технологий несложно»,
– объяснил официальный представителей свердловской полиции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском женщина завысила стоимость дома ради получения разницы с жилищного сертификата
14 января 2026
14 января 2026
В Свердловской области не платившего алименты из-за сомнений в родстве отца приговорили к лишению свободы
14 января 2026
14 января 2026
Матери погибших в Асбесте детей утвердили приговор
13 января 2026
13 января 2026