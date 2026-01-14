Жителю Большого Истока вынесли приговор за оскорбление полицейского в интернете





– рассказал Горелых. «Подсудимый в ходе судебного заседания вину признал, раскаялся и принёс экс-инспектору ГАИ за свои словесные пакости официальные извинения»,





– объяснил официальный представителей свердловской полиции. «"Акулам пера", оставляющим комментарии в соцсетях под новостями о работе сотрудников правоохранительных органов, или высказывающих мнение публично в присутствии других людей, следует помнить, что согласно статье 319 УК РФ, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей предусмотрена не виртуальная, а вполне реальная ответственность. Высказывания в соцсетях, если кто-то не знал, также является публичным. Найти таких комментаторов в век технологий несложно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В районном суде Сысерти вынесли приговор жителю посёлка Большой исток, который в 2025 году оскорбил сотрудника полиции в интернете.Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина опубликовал «материалы, содержащие оскорбления в отношении сотрудника полиции, выполнявших свои служебные обязанности». Оскорбления не остались незамеченными, и вскоре на автора вышли сыщики подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).В суде он признал свою вину и извинился.В качестве наказания суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 4 месяца с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также взыскал с него 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.По данным Валерия Горелых, только за оскорбления силовиков в 2025 году было заведено 106 уголовных дел. Ещё 190 было возбуждено по статье 318 УК РФ – «применение насилия в отношении стражей правопорядка».