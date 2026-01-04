Возрастное ограничение 18+
На свалке в Сысерти живут одноглазая мама и шесть её хвостатых деток
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
В Сысерти остро стоит вопрос о спасении целой собачьей семьи. Шесть маленьких щенков и их мама живут на заброшенной территории, а источником питания для них является ближайшая свалка.
Как сообщают жители Сысерти, собака (лишившаяся при неизвестных обстоятельствах глаза) и шесть её отпрысков постоянно мёрзнут и недоедают, а потому судьба их вызывает большие опасения. Без помощи людей всё семейство ждёт верная гибель. Поэтому волонтёры взялись искать для собак — и в первую очередь для щенков — постоянное или хотя бы временное пристанище.
Как утверждают наблюдатели, все шестеро щенков отличаются добрым нравом. Они с удовольствием идут на контакт с человеком и просятся на руки. Их мама-собака также полностью социализирована и не агрессивна. Для неё запланирована стерилизация через пару недель. Однако после операции её некуда деть — только обратно в холод, на улицу.
Контактный телефон для связи с волонтёрами: 89000485748. Каждый, кто готов помочь, может позвонить по этому номеру.
