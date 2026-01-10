В Нижнем Тагиле открылся современный центр лучевой диагностики

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Значимое событие для здравоохранения Свердловской области произошло в Нижнем Тагиле. Там открылся первый в регионе амбулаторный центр лучевой диагностики.Для нового центра было капитально отремонтировано отдельное здание. На ремонт и техническое оснащение из бюджета было направлено около 200 миллионов рублей. На эти средства закуплено самое современное диагностическое оборудование. Как сообщает интернет -ресурс «Здоровье уральцев», нижнетагильский Центр укомплектован новейшим компьютерным томографом и мощным магнитно-резонансным томограф со сверхпроводящим магнитом.Пропускная способность центра позволяет проводить более 50 исследований ежедневно. Пациенты могут в одном месте пройти сложную диагностику и сразу получить заключение специалистов. Важным преимуществом стала его интеграция с консультативными службами стационара.Открытие центра — часть масштабной модернизации Городской больницы №4. Обновления коснулись и других ключевых подразделений медучреждения.