В минувшие праздники уральские дороги чистили пять сотен специализированных машин
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Новогодние каникулы стали периодом интенсивной работы для дорожных служб. Подведомственные «Уралуправтодору» федеральные трассы обслуживались в усиленном режиме. Это позволило оперативно реагировать на снегопады и обеспечивать безопасность.
На дежурстве в праздничные дни находилось более 500 единиц специализированной техники, — сообщает федеральное казённое учреждение. В парке дежурных машин было 180 комбинированных дорожных машин для борьбы с гололедом. Также на трассы вышли 127 автогрейдеров для расчистки снега. В работе было задействовано 74 трактора марки МТЗ. За время каникул дорожники израсходовали около 16 тонн противогололедных материалов.
Диспетчерская служба «Уралуправтодора» в новогодние праздники работала в круглосуточном режиме. Круглосуточно и без перерывов велось и патрулирование федеральных трасс. Целью патрулей была помощь водителям, столкнувшимся с проблемами в пути. Зафиксированы случаи, когда помощь требовалась незамедлительно. Так, дважды патрульным мастерам пришлось доставлять топливо к остановившимся автомобилям. В другой раз дорожники сопровождали пассажиров до ближайшего населенного пункта после поломки их машины.
