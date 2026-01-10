От «Уральских авиалиний» требуют изменить правила возврата билетов по болезни пассажира

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Компания «Уральские авиалинии» выдвигала трудновыполнимые требования к пассажирам, которые, заболев, пытались сдать в кассы приобретенные билеты. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.Как поясняют в Уральской транспортной прокуратуре, в ведомство поступило сообщение гражданина о том, что авиаперевозчик требует особые медицинские документы при попытке сдать билет. В связи с этим сообщением была организованна проверка соблюдение «Уральскими авиалиниями» законодательства о защите прав потребителей авиауслуг.Внимание надзорного органа привлекли правила возврата билетов при внезапной болезни пассажира, опубликованные на сайте компании. Помимо прочего, с заболевших пассажиров требовали не только медсправки с подписью и печатью лечащего врача, но и подписи заведующего отделением и даже главного врача медучреждения. Однако такие нормы законом не предусмотрены. Более того, в лечебных учреждениях затруднительно добиться дополнительных подписей. Таким образом, правила авиакомпании создавали невыполнимые условия, и пассажир заведомо лишался законного права на возврат средств за билет.Транспортная прокуратура сочла требования избыточными и незаконными, а потому обратилась в суд с просьбой обязать авиакомпанию изменить спорные правила. Октябрьский районный суд Екатеринбурга полностью поддержал позицию прокуратуры. Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме. Теперь авиаперевозчик обязан привести свои требования в соответствие с законом. Исполнение судебного акта проконтролирует транспортная прокуратура.