Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области стартовала подготовка к паводкам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области начали подготовку к весенним паводкам. Губернатор Денис Паслер дал соответствующие распоряжения.
Как сообщили в официальном телеграм-канале департамента информационной политикт региона, губернатор поручил МинАПК озаботиться продовольственными запасами населённых пунктов, которые могут оказаться отрезаны из-за подтоплений, а Минздраву обеспечить их запасом лекарств и круглосуточным дежурством в медицинских организациях.
Минприроды, согласно распоряжению главы региона, берёт на себя работу противопаводковой подкомиссии, а управление автомобильных дорог обязано защитить мосты ото льда. Координировать мониторинг и взаимодействие всех служб будут сотрудники министерства общественной безопасности области.
Всего в Свердловской области определены семь паводкоопасных направлений: бассейны рек Нейва-Синячиха-Реж-Ница, Пышма-Рефть, Тагил-Чёрная-Выя-Салда, Уфа-Серга-Артя-Ачит-Сарана, Чусовая-Ревда-Билимбай-Сухая-Утка-Дикая Утка, Исеть-Сысерть, Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура.
Как сообщили в официальном телеграм-канале департамента информационной политикт региона, губернатор поручил МинАПК озаботиться продовольственными запасами населённых пунктов, которые могут оказаться отрезаны из-за подтоплений, а Минздраву обеспечить их запасом лекарств и круглосуточным дежурством в медицинских организациях.
Минприроды, согласно распоряжению главы региона, берёт на себя работу противопаводковой подкомиссии, а управление автомобильных дорог обязано защитить мосты ото льда. Координировать мониторинг и взаимодействие всех служб будут сотрудники министерства общественной безопасности области.
Всего в Свердловской области определены семь паводкоопасных направлений: бассейны рек Нейва-Синячиха-Реж-Ница, Пышма-Рефть, Тагил-Чёрная-Выя-Салда, Уфа-Серга-Артя-Ачит-Сарана, Чусовая-Ревда-Билимбай-Сухая-Утка-Дикая Утка, Исеть-Сысерть, Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура.
«В зависимости от погодных условий и расположения паводкоопасного направления начало паводков в регионе ожидается с последних чисел марта до первых дней июня. В зоне разлива рек могут оказаться населённые пункты девяти муниципальных образований»,
– подчеркнули в ДИПе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти 6 тысяч семей в Свердловской области получили награды за долгий брак и многодетность
08 января 2026
08 января 2026