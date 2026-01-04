Синоптики предупреждают о смоге до 19 января в Свердловской области





– говорится в сообщении метеорологов. «С 20.00 12 января до 20.00 19 января на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

В Свердловской области объявили предупреждение о смоге из-за неблагоприятных условий для развеивания вредных примесей в воздухе.Ожидается, что смог будет держаться до 19 января включительно.Объявлен НМУ первой степени опасности.