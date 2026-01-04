Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о смоге до 19 января в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили предупреждение о смоге из-за неблагоприятных условий для развеивания вредных примесей в воздухе.
Ожидается, что смог будет держаться до 19 января включительно.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
«С 20.00 12 января до 20.00 19 января на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении метеорологов.
