В Свердловской области на 23% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области зарегистрировали 21 тысячу случаев ОРВИ и гриппа.
Это на 23,4% меньше уровня предыдущей недели и на 21,9% ниже среднего многолетнего уровня. 41,4% заболевших – дети, рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.
Напомним, в конце 2025 года по итогам недельной отчётности было выявлено 49 тысячи случаев заболеваемости. Тогда доля заболевших детей составляла 57,3%.
