Возрастное ограничение 18+
Родителей подростков, порезавших сверстника, обязали выплатить моральную компенсацию в Верхней Пышме
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме прокуратура через суд обязала родителей двух молодых людей 2012 годов рождения, которые сначала избили, а потом порезали своего сверстника, выплатить моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 24 мая 2025 года потерпевший отправился на прогулку со своими знакомыми, которые привели его в заброшенный ангар на улице Петрова. Там один из подростков ударил юношу палкой по голове, а второй вонзил ему нож в спину. После этого молодые люди забрали у потерпевшего сумку и телефон и убежали, бросив парня на произвол судьбы. Юноша сумел выбраться из ангара и позвать на помощь. Его услышала случайная прохожая, вызвавшая скорую помощь.
Согласно заключению эксперта, потерпевший получил проникающее ранение грудной клетки и у него развился пневмоторакс (прим. ред. – состояние, при котором воздух попадает в полость вокруг лёгкого и не даёт дышать). Повреждение было расценено как тяжкое.
Впоследствии прокуратура обратилась с иском в суд, по решению которого с законных представителей подростков взыскали по 250 тысяч рублей в пользу пострадавшего юноши.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
