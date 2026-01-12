Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Селькоровской вместо 14 старых домов хотят построить новый ЖК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о застройке пространства в границах улиц Селькоровской – Мусоргского – Газорезчиков – переулка Обходного – улицы Окружной в рамках КРТ («Комплексного развития улиц»).
Как сообщается на официальном городском портале, сейчас там находятся 14 жилых домов 1957-1989 годов постройки, а также сооружения коммунального хозяйства, электроэнергетики и канализации.
При этом многоэтажный дом № 64а на Селькоровской собираются сохранить.
Помимо жилого комплекса в рамках КРТ на территории, о которой идёт речь, обещают построить детский сад и спортивный объект, а также отремонтировать школу №21 на Патриса Лумумбы, 79.
«В перспективе планируется расселить дома и возвести комфортные для проживания новостройки»,
– говорится в сообщении мэрии.
