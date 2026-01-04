Пожилая слепая собака пролежала в Екатеринбурге в снегу

Карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 на имя Андрея Владимировича Б. (это директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

В Екатеринбурге зоозащитники обнаружили на улице пожилую собаку. Её передали на попечение в приют для больных и травмированных животных «Клякса», где старенькой бродяжке дали имя «Бабулечка».Бабулечку нашли лежащей прямо на снегу. Поскольку из-за старости собака уже ничего не видит и не может ходить (у неё отказали задние лапы), то можно предположить, что холодный снег служил ей лежанкой довольно продолжительное время. Если это так, то есть риск, что у собаки обморожены внутренние органы. Сейчас это проверяют в ветеринарной клинике. Заодно у Бабулечки берут анализы, чтобы точнее понять её состояние и выявить скрытые болезни, если таковые у неё имеются.Зооприют «Клякса» объявил сбор денег на оплату ветеринарных услуг и на содержание Бабулечки. Реквизиты для оказания помощи: