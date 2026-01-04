Возрастное ограничение 18+
Пожилая слепая собака пролежала в Екатеринбурге в снегу
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге зоозащитники обнаружили на улице пожилую собаку. Её передали на попечение в приют для больных и травмированных животных «Клякса», где старенькой бродяжке дали имя «Бабулечка».
Бабулечку нашли лежащей прямо на снегу. Поскольку из-за старости собака уже ничего не видит и не может ходить (у неё отказали задние лапы), то можно предположить, что холодный снег служил ей лежанкой довольно продолжительное время. Если это так, то есть риск, что у собаки обморожены внутренние органы. Сейчас это проверяют в ветеринарной клинике. Заодно у Бабулечки берут анализы, чтобы точнее понять её состояние и выявить скрытые болезни, если таковые у неё имеются.
Зооприют «Клякса» объявил сбор денег на оплату ветеринарных услуг и на содержание Бабулечки. Реквизиты для оказания помощи:
Карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 на имя Андрея Владимировича Б. (это директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
