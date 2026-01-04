Возрастное ограничение 18+

Пожилая слепая собака пролежала в Екатеринбурге в снегу

21.13 Понедельник, 12 января 2026
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге зоозащитники обнаружили на улице пожилую собаку. Её передали на попечение в приют для больных и травмированных животных «Клякса», где старенькой бродяжке дали имя «Бабулечка».

Бабулечку нашли лежащей прямо на снегу. Поскольку из-за старости собака уже ничего не видит и не может ходить (у неё отказали задние лапы), то можно предположить, что холодный снег служил ей лежанкой довольно продолжительное время. Если это так, то есть риск, что у собаки обморожены внутренние органы. Сейчас это проверяют в ветеринарной клинике. Заодно у Бабулечки берут анализы, чтобы точнее понять её состояние и выявить скрытые болезни, если таковые у неё имеются.

Зооприют «Клякса» объявил сбор денег на оплату ветеринарных услуг и на содержание Бабулечки. Реквизиты для оказания помощи:

Карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 на имя Андрея Владимировича Б. (это директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ротвейлеры спасли заблудившихся в зимнем лесу папу и сына
04 января 2026
В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
11 января 2026
После похолодания в Рождество в Екатеринбурге ожидается потепление
07 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:36 Встреча с уральской писательницей Натальей Салтановой пройдет в «Доме Качки»
21:13 Пожилая слепая собака пролежала в Екатеринбурге в снегу
20:44 В Качканаре отремонтировали автотрассу после вмешательства прокуратуры
19:43 Екатеринбуржцам предлагают раскрыть «Тайну дома Ипатьева»
18:47 Опекуншу из Кировграда уличили в хищении полутора миллионов у подопечного ребёнка
18:19 В Нижнем Тагиле ученики вернулись в обновлённую школу
15:26 Свердловские автоинспекторы третий год помогают школьнику подготовиться к службе в ДПС
15:09 Екатеринбург вошел в тройку лидеров по торговым площадям на тысячу жителей
13:52 Беспорядочная застройка и вырубка деревьев возглавили рейтинг претензий к мэрии Екатеринбурга
13:40 Почти 3 млн рублей изъяли у пассажиров екатеринбургского аэропорта за новогодние праздники
12:38 С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%
12:20 УрГЭУ может возглавить новый ректор
12:03 На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
11:52 Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
11:36 Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона
11:05 За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей
10:41 В Свердловской области ожидается резкое похолодание
19:26 Жители аварийного дома в Екатеринбурге жалуются на взносы за капремонт и отсутствие расселения
17:43 Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
15:59 Умер недавно ушедший в отставку глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев
14:53 В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
13:46 В Свердловскую область придут морозы до −39°
12:35 Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя
11:26 В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек
11:11 В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 пожаров, в двух возгораниях погибли мужчины
18:31 Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
Все новости России и мира
21:36 Встреча с уральской писательницей Натальей Салтановой пройдет в «Доме Качки»
21:13 Пожилая слепая собака пролежала в Екатеринбурге в снегу
20:44 В Качканаре отремонтировали автотрассу после вмешательства прокуратуры
19:43 Екатеринбуржцам предлагают раскрыть «Тайну дома Ипатьева»
18:47 Опекуншу из Кировграда уличили в хищении полутора миллионов у подопечного ребёнка
18:19 В Нижнем Тагиле ученики вернулись в обновлённую школу
15:26 Свердловские автоинспекторы третий год помогают школьнику подготовиться к службе в ДПС
15:09 Екатеринбург вошел в тройку лидеров по торговым площадям на тысячу жителей
13:52 Беспорядочная застройка и вырубка деревьев возглавили рейтинг претензий к мэрии Екатеринбурга
13:40 Почти 3 млн рублей изъяли у пассажиров екатеринбургского аэропорта за новогодние праздники
12:38 С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%
12:20 УрГЭУ может возглавить новый ректор
12:03 На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
11:52 Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
11:36 Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона
11:05 За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей
10:41 В Свердловской области ожидается резкое похолодание
19:26 Жители аварийного дома в Екатеринбурге жалуются на взносы за капремонт и отсутствие расселения
17:43 Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
15:59 Умер недавно ушедший в отставку глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев
14:53 В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
13:46 В Свердловскую область придут морозы до −39°
12:35 Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя
11:26 В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек
11:11 В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 пожаров, в двух возгораниях погибли мужчины
18:31 Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK