В Качканаре отремонтировали автотрассу после вмешательства прокуратуры

Прокуратура города Качканара добилась ремонта большого участка автомобильной дороги регионального значения. Речь идёт об отрезке трассы «г. Качканар — г. Нижняя Тура».На указанной трассе обнаружились серьёзные нарушения, когда прокуратура Качканара проводила плановую проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Дорожное полотно имело многочисленные дефекты. На покрытии образовалась глубокая колея. Также были зафиксированы продольные углубления по полосам наката. Это создавало прямую угрозу безопасности водителей и пассажиров. Протяжённость проблемного отрезка составила более двух километров.В связи с выявленными фактами прокуратура вынесла представление начальнику ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Одновременно надзорный орган обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении прокуратура требовала обязать дорожное управление устранить все нарушения. В ходе судебного разбирательства было найдено решение: подведомственному учреждению выделили дополнительное финансирование в размере 14 миллионов рублей. Эти средства были направлены на исправление ситуации.После всех принятых мер необходимый ремонт был выполнен. Работы проведены в полном объёме на указанном участке трассы. Теперь участок дороги соответствует требованиям безопасности.