В Нижнем Тагиле ученики вернулись в обновлённую школу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 января, ученики нижнетагильской школы № 70 вернулись за парты в преобразившееся здании. Капитальный ремонт в историческом учреждении завершился в конце 2025 года — как раз к началу зимних каникул.Преобразования затронули не только фасад и внутренние помещения школы. Учебный процесс теперь будет проходить с использованием современного оборудования. А на прилегающей территории в ближайшее время появятся новые спортивная и игровая площадки, а также зона для воркаута. Теперь школа полностью соответствует критериям комфортной и технологичной образовательной среды.Это обновление стало ценным подарком к грядущему 90-летнему юбилею одной из старейших школ Нижнего Тагила. Капитальный ремонт её, — как пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер, — был проведён в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». До конца 2026 года в области планируется открыть после капитального ремонта ещё восемь образовательных учреждений. Параллельно будут построены четыре новые современные школы.