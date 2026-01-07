Свердловские автоинспекторы третий год помогают школьнику подготовиться к службе в ДПС

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении трёх лет проводят профориентационную работу с подростком из посёлка Илим, который планирует связать своё будущее со службой в дорожно-патрульной полиции.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, школьник по имени Роман регулярно участвует во встречах с инспекторами, напраленных на знакомство с особенностями службы. Сотрудники подразделения рассказывают ему о требованиях к профессии, обязанностях инспектора ДПС и правилах обеспечения безопасности дорожного движения.В начале 2026 года подростку предоставили возможность провести один день в составе экипажа дорожно-патрульной службы. Под руководством действующих сотрудников он участвовал в профилактическом рейде, наблюдал за проверками транспорта и работой инспекторов на маршруте патрулирования.По словам начальника отделения Госавтоинспекции Анатолия Бурцева, интерес подростка к профессии носит устойчивый характер и сохраняется на протяжении нескольких лет.«Когда ребёнок последовательно интересуется службой и понимает её суть, мы считаем важным поддержать такой выбор и помочь ему сделать осознанные шаги к будущей профессии», – отметил Бурцев.