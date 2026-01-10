Почти 3 млн рублей изъяли у пассажиров екатеринбургского аэропорта за новогодние праздники

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Почти 3 млн рублей наличными изъяли таможенники у пассажиров аэропорта Кольцово в новогодние праздники. Всего за период с 31 декабря по 11 января в аэропорту выявили 36 нарушений таможенного законодательства.Как сообщили в Уральском таможенном управлении, за праздничные дни через пассажирский таможенный пост Кольцово прошли более 72 тысяч человек. Общий вес провезённого багажа составил почти 710 тонн.По фактам недекларирования наличных денежных средств таможенники возбудили 23 дела об административных правонарушениях. В ходе проверок было изъято почти 3 млн рублей в рублёвом эквиваленте.Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Сергей Баландин отметил, что доля нарушителей среди общего пассажиропотока остаётся незначительной. По его словам, большинство путешественников соблюдают установленные правила.Самыми популярными направлениями, как и в прошлом году, стали Дубай, Стамбул, Шарджа, Ташкент, Баку, Душанбе, Худжанд и Пекин. Часть жителей региона в новогодние каникулы выбрали курортные направления — Гоа, Пхукет, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.