С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%

С 1 января 2026 года в Свердловской области проиндексировали страховые пенсии на 7,6%. Повышение коснулось более 1,15 миллиона жителей региона, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.Индексация затронула страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.Стоимость одного пенсионного коэффициента с начала года выросла до 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии составила 9 584,69 рубля.Сообщается, что индексация проведена с 1 января автоматически.