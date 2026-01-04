Возрастное ограничение 18+
С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%
С 1 января 2026 года в Свердловской области проиндексировали страховые пенсии на 7,6%. Повышение коснулось более 1,15 миллиона жителей региона, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Индексация затронула страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Стоимость одного пенсионного коэффициента с начала года выросла до 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии составила 9 584,69 рубля.
Сообщается, что индексация проведена с 1 января автоматически.
