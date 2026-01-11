Возрастное ограничение 18+
УрГЭУ может возглавить новый ректор
В Уральском государственном экономическом университете может смениться ректор. Как сообщает «УралИнформбюро», ссылаясь на собственный источник, действующий руководитель вуза Яков Силин не планирует участвовать в новом конкурсе на эту должность.
По информации издания, среди возможных кандидатов рассматриваются как приглашённый управленец со стороны, так и представитель Уральского федерального университета. Процедура смены руководства должна пройти в установленном порядке через конкурс.
Яков Силин возглавляет УрГЭУ с 2015 года и ранее уже был переизбран на второй срок. В самом вузе от прямого ответа, по сути, ушли, заявив, что вся актуальная информация о руководстве опубликована на сайте университета.
