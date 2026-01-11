Возрастное ограничение 18+
На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
За минувшие сутки на региональных дорогах Свердловской области использовали 6,1 тысячи тонн пескосоляной смеси, сообщили региональные власти.
По их данным, на уборку снега вышла 251 единица техники. На трассах работали 191 комбинированная дорожная машина, 28 машин с отвалами, 16 автогрейдеров и ещё 16 единиц другой техники.
В сообщении отмечается, что 12 января снегопады продолжатся почти по всей территории области. Днём ожидается снег, местами сильный, на отдельных участках дорог возможна гололедица.
