Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области

В 2025 году проект «Добро в село» охватил 73 населённых пункта Свердловской области. Врачи приезжали в отдалённые деревни и посёлки, чтобы жители могли пройти обследования и попасть к специалистам, не выезжая в районные центры, сообщает официальный портал Свердловской области.По данным департамента информационной политики, первый этап диспансеризации на выездах прошли 5 408 человек. Больше половины из них – люди старше 60 лет. Всего медики выполнили 9 428 обследований в мобильных медицинских комплексах.Чаще всего жители проверяли зрение – такую диагностику прошли более 4 тысяч человек. Маммографию сделали почти 2,4 тысячи женщин, флюорографию – около 2,9 тысячи человек.Кроме обследований, врачи провели почти 7,5 тысячи консультаций. На выезды выезжали кардиологи, эндокринологи, неврологи, ЛОР-врачи, онкологи и хирурги. По итогам приёмов пациентов направляли на дополнительное обследование или корректировали лечение.Проект работал в Оусе, Пелыме, Гарях, Рахмангулово, Махнёво, Лобве и других населённых пунктах. Последней точкой маршрута стал Старопышминск, где медики также навестили ветеранов Великой Отечественной войны.