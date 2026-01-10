Возрастное ограничение 18+
За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей
С начала 2026 года в Свердловской области родились 868 детей, сообщили в региональном Минздраве.
В первые дни года на свет появились 443 мальчика и 425 девочек. Также родились десять пар близнецов.
648 женщин родили в возрасте до 35 лет, ещё 210 – после 35 лет.
Для восьми жительниц области это были седьмые роды. Третьим ребёнком в семье стали 139 новорождённых, вторым – 254.
В первые дни года на свет появились 443 мальчика и 425 девочек. Также родились десять пар близнецов.
648 женщин родили в возрасте до 35 лет, ещё 210 – после 35 лет.
Для восьми жительниц области это были седьмые роды. Третьим ребёнком в семье стали 139 новорождённых, вторым – 254.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти 6 тысяч семей в Свердловской области получили награды за долгий брак и многодетность
08 января 2026
08 января 2026
В Екатеринбурге с января выросли тарифы на газ
04 января 2026
04 января 2026