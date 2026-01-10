За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

С начала 2026 года в Свердловской области родились 868 детей, сообщили в региональном Минздраве.В первые дни года на свет появились 443 мальчика и 425 девочек. Также родились десять пар близнецов.648 женщин родили в возрасте до 35 лет, ещё 210 – после 35 лет.Для восьми жительниц области это были седьмые роды. Третьим ребёнком в семье стали 139 новорождённых, вторым – 254.