Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области ожидается резкое похолодание

10.41 Понедельник, 12 января 2026
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области предстоящая неделя ожидается аномально холодной, сообщает Уральский Гидрометцентр. По предварительным расчетам синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет на 8–14 градусов ниже климатической нормы, наиболее сильные морозы прогнозируются в середине недели.

Похолодание в южной части региона начнется уже в сегодня по мере смещения циклона в сторону юга Западной Сибири. Осадки будут прекращаться, а в тылу циклона на территорию области распространится арктическая воздушная масса. К вечеру понедельника над Уралом может сформироваться гребень антициклона, усиливающийся на фоне холодного воздуха.

Во вторник морозы, как ожидается, усилятся, осадки по области прекратятся окончательно и, вероятно, не возобновятся до конца недели. Центральная часть антициклона будет смещаться со стороны Баренцева моря в направлении Свердловской области.
Среда может стать самым холодным днем недели. В этот период центр антициклона, по прогнозу, окажется в непосредственной близости от региона, что приведет к формированию мощных приземных температурных инверсий. При таких условиях температура в приземном слое атмосферы может быть на 14–16 градусов ниже, чем на высотах около 1,5 км, за счет нисходящих потоков воздуха.

Ослабление морозов ожидается ориентировочно к выходным, когда над Уралом начнет формироваться барическая ложбина и влияние антициклона постепенно снизится.

В Екатеринбурге 12 января ожидается облачная погода, во второй половине дня — с прояснениями. Возможен снег от небольшого до умеренного, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 2–7 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах −12…−14 градусов, днем — −10…−12.

По предварительным данным, в ночь на 13 января температура может понизиться до −22 градусов, днем — до −19. В среду и четверг ночные значения могут достигать −26 градусов, дневные — −21…−22. К пятнице и выходным ожидается постепенное повышение температуры, однако морозы сохранятся.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
После похолодания в Рождество в Екатеринбурге ожидается потепление
07 января 2026
В Свердловскую область придут морозы до −39°
11 января 2026
Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
11 января 2026
В Свердловской области 4 января продолжает действовать режим неблагоприятной погоды
04 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:26 Свердловские автоинспекторы третий год помогают школьнику подготовиться к службе в ДПС
15:09 Екатеринбург вошел в тройку лидеров по торговым площадям на тысячу жителей
13:52 Беспорядочная застройка и вырубка деревьев возглавили рейтинг претензий к мэрии Екатеринбурга
13:40 Почти 3 млн рублей изъяли у пассажиров екатеринбургского аэропорта за новогодние праздники
12:38 С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%
12:20 УрГЭУ может возглавить новый ректор
12:03 На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
11:52 Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
11:36 Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона
11:05 За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей
10:41 В Свердловской области ожидается резкое похолодание
19:26 Жители аварийного дома в Екатеринбурге жалуются на взносы за капремонт и отсутствие расселения
17:43 Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
15:59 Умер недавно ушедший в отставку глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев
14:53 В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
13:46 В Свердловскую область придут морозы до −39°
12:35 Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя
11:26 В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек
11:11 В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 пожаров, в двух возгораниях погибли мужчины
18:31 Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге
17:50 Жители Свердловской области за год более 31 миллиона раз обратились в поликлиники
16:44 В Свердловской области за день в авариях пострадали 13 человек
15:55 В Свердловской области планируют выделить 250 миллионов на субсидирование авиарейсов
14:40 Житель Новоуральска предстанет перед судом за убийство и надругательство над телом
13:52 Погода в Москве повлияла на вылеты нескольких рейсов из Екатеринбурга
12:47 Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пропавших в 2025 году
Все новости Свердловской области
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
Все новости России и мира
15:26 Свердловские автоинспекторы третий год помогают школьнику подготовиться к службе в ДПС
15:09 Екатеринбург вошел в тройку лидеров по торговым площадям на тысячу жителей
13:52 Беспорядочная застройка и вырубка деревьев возглавили рейтинг претензий к мэрии Екатеринбурга
13:40 Почти 3 млн рублей изъяли у пассажиров екатеринбургского аэропорта за новогодние праздники
12:38 С 1 января страховые пенсии в Свердловской области проиндексированы на 7,6%
12:20 УрГЭУ может возглавить новый ректор
12:03 На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
11:52 Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
11:36 Предпринимательница в Екатеринбурге получила от мэрии счёт за снос убранного ей самой же павильона
11:05 За первые дни года в Свердловской области появились на свет 868 малышей
10:41 В Свердловской области ожидается резкое похолодание
19:26 Жители аварийного дома в Екатеринбурге жалуются на взносы за капремонт и отсутствие расселения
17:43 Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
15:59 Умер недавно ушедший в отставку глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев
14:53 В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
13:46 В Свердловскую область придут морозы до −39°
12:35 Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя
11:26 В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек
11:11 В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 пожаров, в двух возгораниях погибли мужчины
18:31 Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге
17:50 Жители Свердловской области за год более 31 миллиона раз обратились в поликлиники
16:44 В Свердловской области за день в авариях пострадали 13 человек
15:55 В Свердловской области планируют выделить 250 миллионов на субсидирование авиарейсов
14:40 Житель Новоуральска предстанет перед судом за убийство и надругательство над телом
13:52 Погода в Москве повлияла на вылеты нескольких рейсов из Екатеринбурга
12:47 Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пропавших в 2025 году
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK