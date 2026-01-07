В Свердловской области ожидается резкое похолодание

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области предстоящая неделя ожидается аномально холодной, сообщает Уральский Гидрометцентр. По предварительным расчетам синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет на 8–14 градусов ниже климатической нормы, наиболее сильные морозы прогнозируются в середине недели.Похолодание в южной части региона начнется уже в сегодня по мере смещения циклона в сторону юга Западной Сибири. Осадки будут прекращаться, а в тылу циклона на территорию области распространится арктическая воздушная масса. К вечеру понедельника над Уралом может сформироваться гребень антициклона, усиливающийся на фоне холодного воздуха.Во вторник морозы, как ожидается, усилятся, осадки по области прекратятся окончательно и, вероятно, не возобновятся до конца недели. Центральная часть антициклона будет смещаться со стороны Баренцева моря в направлении Свердловской области.Среда может стать самым холодным днем недели. В этот период центр антициклона, по прогнозу, окажется в непосредственной близости от региона, что приведет к формированию мощных приземных температурных инверсий. При таких условиях температура в приземном слое атмосферы может быть на 14–16 градусов ниже, чем на высотах около 1,5 км, за счет нисходящих потоков воздуха.Ослабление морозов ожидается ориентировочно к выходным, когда над Уралом начнет формироваться барическая ложбина и влияние антициклона постепенно снизится.В Екатеринбурге 12 января ожидается облачная погода, во второй половине дня — с прояснениями. Возможен снег от небольшого до умеренного, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 2–7 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах −12…−14 градусов, днем — −10…−12.По предварительным данным, в ночь на 13 января температура может понизиться до −22 градусов, днем — до −19. В среду и четверг ночные значения могут достигать −26 градусов, дневные — −21…−22. К пятнице и выходным ожидается постепенное повышение температуры, однако морозы сохранятся.