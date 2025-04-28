Семья отсудила почти 300 тысяч за испорченную поездку на юг в поезде Екатеринбург – Адлер

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа обязал перевозчика выплатить семье из Югры более 283 тысяч рублей за испорченную поездку в поезде Екатеринбург – Адлер. Об этом сообщили на сайте суда.История произошла в июне 2024 года. Супруги с двумя несовершеннолетними детьми отправились на Черное море, но отдых начался с неприятностей. В вагоне поезда было душно и жарко — температура на улице достигала +30 градусов, а вентиляция и кондиционеры так и не заработали за трое суток пути. По словам пассажиров, большую часть времени они провели в коридоре у открытых окон и старались выходить на перрон при каждой остановке, чтобы подышать свежим воздухом.Кроме духоты, пассажиров ждали и другие неудобства. Биотуалеты быстро переполнились, из-за чего в вагоне появился неприятный запах. Чтобы умыться или сходить в туалет, приходилось переходить в другие вагоны. Электричества в их вагоне не было — не работал титан, и даже кипяток приходилось просить у соседей. Питьевой воды также не было.Коллективная жалоба начальнику поезда результата не дала, а обращение в центр поддержки клиентов РЖД закончилось отпиской. На станции Ртищево одному из детей в вагоне потребовалась помощь медиков, туда же прибыл следователь из линейного отдела. Тем не менее неисправный вагон прибыл в пункт назначения без изменений.По возвращении домой туристы обратились в Федеральную пассажирскую компанию с требованием об уменьшении стоимости оказанной услуги и компенсации морального вреда, но их было отказано. В итоге семья подала иск, и суд частично удовлетворил требования, обязав ответчика также выплатить пошлину.