Суд оставил в силе штраф первому виновному по статье о поиске заведомо экстремистских материалов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Красногорский районный суд Каменска-Уральского оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Сергея Глухих – первого, кого оштрафовали по статье 13.53 КоАП за поиск заведомо экстремистских материалов.
Напомним, Сергей Глухих получил минимальный штраф в размере 3 тысяч рублей, который предусмотрен по этой статье. По словам его защитника, молодой человек находится в депрессии на фоне этого дела – из-за него ему пришлось вынужденно уволиться из больницы.
«Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения постановление мирового судьи судебного участка №2 Красногорского судебного района в отношении Глухих вступило в законную силу»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области накануне.
