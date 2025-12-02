Жительницу Красноуфимска отправили в колонию за спаивание школьниц

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Красноуфимский районный суд вынес приговор 21-летней местной жительнице Р. Халимовой, признав её виновной в систематическом вовлечении несовершеннолетних девочек в распитие алкоголя. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, обвиняемая использовала доверительные отношения с детьми.Суд установил, что Халимова регулярно угощала двух школьниц 2009 и 2011 года рождения пивом, сидром, алкогольными коктейлями и даже водкой. Распитие происходило как в её доме, так и в автомобиле. Подсудимая полностью признала вину и выразила раскаяние в ходе судебного разбирательства.Халимова была признана виновной по ч. 1 и п. «в» ч. 3 ст. 151 УК РФ – «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Суд, учитывая систематичность и серьёзность преступлений, назначил ей наказание 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.