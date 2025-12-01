Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов России по качеству жизни по итогам 2025 года, сообщили в Финансовом университете при правительстве РФ. Мониторинг проводился по нескольким направлениям, включая материальное благополучие, доступность жилья, качество медицинского обслуживания, экологию и работу образовательных учреждений.В топ-10 городов с высоким качеством жизни вошли Москва, Севастополь, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Тула, Новороссийск, Владимир и Набережные Челны.Индекс качества жизни рассчитывается на основе социологического мониторинга, официальной статистики, данных о зарплатах, стоимости недвижимости и других источников. В оценке учитывается готовность жителей переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, количество жалоб на городскую инфраструктуру и согласие или несогласие с распространением позитивных и негативных явлений в городе.Екатеринбург также вошел в список городов с высокой самооценкой уровня материального благополучия после Москвы и Санкт-Петербурга. Жители города положительно оценивают доступность жилья, культурных ценностей и возможности для самореализации.