Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов России по качеству жизни по итогам 2025 года, сообщили в Финансовом университете при правительстве РФ. Мониторинг проводился по нескольким направлениям, включая материальное благополучие, доступность жилья, качество медицинского обслуживания, экологию и работу образовательных учреждений.
В топ-10 городов с высоким качеством жизни вошли Москва, Севастополь, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Тула, Новороссийск, Владимир и Набережные Челны.
Индекс качества жизни рассчитывается на основе социологического мониторинга, официальной статистики, данных о зарплатах, стоимости недвижимости и других источников. В оценке учитывается готовность жителей переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, количество жалоб на городскую инфраструктуру и согласие или несогласие с распространением позитивных и негативных явлений в городе.
Екатеринбург также вошел в список городов с высокой самооценкой уровня материального благополучия после Москвы и Санкт-Петербурга. Жители города положительно оценивают доступность жилья, культурных ценностей и возможности для самореализации.
В топ-10 городов с высоким качеством жизни вошли Москва, Севастополь, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Тула, Новороссийск, Владимир и Набережные Челны.
Индекс качества жизни рассчитывается на основе социологического мониторинга, официальной статистики, данных о зарплатах, стоимости недвижимости и других источников. В оценке учитывается готовность жителей переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, количество жалоб на городскую инфраструктуру и согласие или несогласие с распространением позитивных и негативных явлений в городе.
Екатеринбург также вошел в список городов с высокой самооценкой уровня материального благополучия после Москвы и Санкт-Петербурга. Жители города положительно оценивают доступность жилья, культурных ценностей и возможности для самореализации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область заняла 21 место в рейтинге доступности первого ипотечного взноса
01 декабря 2025
01 декабря 2025
Свердловская область поднялась на 13-е место по доле занятых в малом и среднем бизнесе
24 ноября 2025
24 ноября 2025
В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
25 ноября 2025
25 ноября 2025