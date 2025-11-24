Возрастное ограничение 18+
В региональном минсоцполитики заявили об упрощении использования транспортных льгот по карте «Уралочка»
Фото: Вечерние ведомости
С 1 декабря в регионе вступили в силу новые правила оформления транспортных льгот для владельцев карты «Уралочка». Теперь пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд на междугороднем автомобильном транспорте, а также на бесплатный или льготный (50%) проезд в пригородных поездах, достаточно предъявить саму карту и документ, удостоверяющий личность.
В областном Минсоцполитики отмечают, что переход к единой системе предоставления льгот, как ожидается, должен сделать процесс получения поддержки проще. «Мы продолжаем переход к единой системе предоставления социальных льгот с помощью карты „Уралочка“», – заявил глава ведомства Андрей Злоказов, напомнив, что первая карта была выдана пять лет назад, а с 2021 года региональные соцвыплаты перечисляют только через неё. По словам министра, в этом году к перечню мер поддержки добавился электронный сертификат для молодых мам.
По официальным данным, за время реализации проекта жителям региона выдали более 700 тысяч карт. «Уралочку» используют для оплаты товаров и услуг, проезда, получения выплат, а также для участия в бонусных программах партнёров.
