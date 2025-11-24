Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцу провели 12 операций после падения с четвёртого этажа
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге врачи травматологической больницы №36 буквально собрали 21-летнего местного жителя по частям после падения с четвёртого этажа. У парня были множественные переломы, в том числе оскольчатые, позвонков, костей таза, рук и ног.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», чтобы спасти жизнь пациенту врачи провели 12 операций.
Когда состояние молодого человека стабилизировалось, врачи сняли наружные аппараты и укрепили сломанные кости с помощью погружных конструкций.
Затем ещё около трёх месяцев специалисты боролись с последствиями тяжелейшей травмы. Со временем к пациенту вернулась подвижность и после завершения лечения его выписали в удовлетворительном состоянии с направлением на реабилитацию.
«На фоне противошоковой терапии две бригады врачей в составе травматологов и нейрохирурга экстренно выполнили остеосинтез длинных трубчатых костей аппаратами внешней фиксации для стабилизации костных отломков. Дальнейшее лечение проводилось в отделениях анестезиологии и реанимации, где специалисты боролись с травматическим шоком и возможными осложнениями»,
– рассказали в ведомстве.
