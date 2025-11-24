Екатеринбуржцу провели 12 операций после падения с четвёртого этажа

– рассказали в ведомстве.

«На фоне противошоковой терапии две бригады врачей в составе травматологов и нейрохирурга экстренно выполнили остеосинтез длинных трубчатых костей аппаратами внешней фиксации для стабилизации костных отломков. Дальнейшее лечение проводилось в отделениях анестезиологии и реанимации, где специалисты боролись с травматическим шоком и возможными осложнениями»,