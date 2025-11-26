Возрастное ограничение 18+

Посвящённую подвигу металлургов стелу «Город трудовой доблести» открыли в Верхней Пышме

18.53 Четверг, 27 ноября 2025
Фото: организаторы открытия
Сегодня, 27 ноября в Верхней Пышме состоялось открытие стелы, посвящённой вкладу местных металлургов в Победу в Великой Отечественной войне. Монумент начали возводить после того, как в январе 2025 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».


Во время войны Пышминский медеэлектролитный завод обеспечивал страну стратегическими материалами: из местной меди производилось около 80% всех снарядных гильз и патронов, завод также выпускал легированную медь, медный купорос, родий и единственный в стране медный порошок.


Место для стелы определили жители — 92% участников голосования выбрали площадку у главного входа в городской парк на Успенском проспекте. Основание монумента было заложено в день 80-летия Победы — 9 мая 2025 года. На место строительства доставили пять вайербарсов (заготовка из меди), отлитых по образцу времен Великой Отечественной войны на Плавке Победы.


Высота конструкции — 25 метров. Каркас выполнен из металла, облицовка — из камбулатовского гранита и анодированного металла. В верхней части размещён герб города. На рельефных панно изображены образцы продукции военного времени и имена работников, награждённых в период войны государственными наградами. Среди них — плавильщик литейного цеха Тимофей Степайкин, директор завода в годы ВОВ Владимир Хренов, дежурная на электропечах цеха биметалла Капиталина Котова и другие.



Автор архитектурного решения — екатеринбургский архитектор Владимир Громада, известный по проектам «Пассажа», третьей очереди «Гринвича» и офисного здания на Добролюбова. У стелы была спроектирована и выполнена архитектурная подсветка, которую можно было увидеть уже на открытии, проходившем в сумерках.

Открытие символически совпало с датой начала работы цеха №1 ПМЭЗ в ноябре 1941 года, где производились материалы для оборонной промышленности.


«Решение президента России Владимира Путина отметить Верхнюю Пышму этим почётным званием – свидетельство огромного вклада города и горожан в достижение Победы. В грозные военные годы Верхняя Пышма, как труженик и воин, была в едином строю со всей страной, помогая победить врага. На Пышминском медеэлектролитном заводе в сжатые сроки был налажен выпуск продукции для авиационной и танковой промышленности. Горожане собирали деньги на строительство боевой техники, отправляли тёплые вещи для солдат. Мы бережно храним память о событиях тех лет, о героизме, сплочённости и благородстве наших земляков. Уверен, что новый монумент поможет передать эту память нашим детям и внукам, укрепить любовь к Родине и уважение к подвигу предков»,

— сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.


«Это историческое событие навсегда закрепляет высочайшее признание заслуг Верхней Пышмы перед своей страной. К началу Великой Отечественной войны в Верхней Пышме проживало всего 13 тысяч человек. Но это не помешало ей стать настоящей кузницей Победы! Каждый житель понимал: от его труда и усилий зависит исход сражений. И они не щадили себя, совершая невозможное. Нравственная сила и трудовая доблесть жителей Верхней Пышмы, проявленные в годы войны, находят своё продолжение и сегодня. Они воплощаются в современных трудовых достижениях, в стойкости и единстве, с которыми город встречает вызовы времени»,

— прокомментировала открытие спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.


Мэр Верхней Пышмы Иван Зернов сказал на церемонии, что присвоение статуса «Город трудовой доблести» – это большая честь для города. «Для всех нас, ныне живущих и ныне работающих, это отличный стимул трудиться изо всех сил и делать наш город еще лучше и современнее. Хотелось бы отметить, что стела была построена в рекордные сроки», — добавил градоначальник.

Верхняя Пышма стала четвёртым «Городом трудовой доблести» в Свердловской области. До этого звания удостоились Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Всего в России по состоянию на 2025 год 55 городов трудовой доблести.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
