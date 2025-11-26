Посвящённую подвигу металлургов стелу «Город трудовой доблести» открыли в Верхней Пышме

— сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Решение президента России Владимира Путина отметить Верхнюю Пышму этим почётным званием – свидетельство огромного вклада города и горожан в достижение Победы. В грозные военные годы Верхняя Пышма, как труженик и воин, была в едином строю со всей страной, помогая победить врага. На Пышминском медеэлектролитном заводе в сжатые сроки был налажен выпуск продукции для авиационной и танковой промышленности. Горожане собирали деньги на строительство боевой техники, отправляли тёплые вещи для солдат. Мы бережно храним память о событиях тех лет, о героизме, сплочённости и благородстве наших земляков. Уверен, что новый монумент поможет передать эту память нашим детям и внукам, укрепить любовь к Родине и уважение к подвигу предков»,