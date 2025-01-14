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Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»
Коллаж: Вечерние ведомости
Верхнюю Пышму удостоили званием «Город трудовой доблести». Всего указом Владимира Путина почётное звание было присвоено семи российским городам, пять из которых с Урала.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне». Оно появилось в российском законодательстве в 2020 году. В городах трудовой доблести закон обязывает установить памятную стелу и проводить три раза в год салют – 1 мая, 9 мая и в День города.
В Верхней Пышме в годы Великой Отечественной войны находился единственный в стране производитель медного порошка – важнейшей продукции для авиа-и мотостроительной промышленности, основная часть снарядных гильз и патронов, выпускаемых тогда, производилась из пышминской меди, отмечает правительство Свердловской области.
Верхняя Пышма стала четвёртым городом Свердловской области, удостоившимся звания. Ранее звание присвоили Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. На сегодняшний день в России 55 городов трудовой доблести.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне». Оно появилось в российском законодательстве в 2020 году. В городах трудовой доблести закон обязывает установить памятную стелу и проводить три раза в год салют – 1 мая, 9 мая и в День города.
В Верхней Пышме в годы Великой Отечественной войны находился единственный в стране производитель медного порошка – важнейшей продукции для авиа-и мотостроительной промышленности, основная часть снарядных гильз и патронов, выпускаемых тогда, производилась из пышминской меди, отмечает правительство Свердловской области.
Верхняя Пышма стала четвёртым городом Свердловской области, удостоившимся звания. Ранее звание присвоили Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. На сегодняшний день в России 55 городов трудовой доблести.
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