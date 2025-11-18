В Полевском суд взыскал с дорожного подрядчика за снежную колею

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полевской городской суд вынес решение по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за снежной колеи. Инцидент случился почти год назад (точнее, в январе 2024 года) на улице Декабристов в Полевском.Согласно материалам дела, по этой улице проезжал автомобиль каршеринга «Фольксваген Поло». Внезапно на дорогу вышел пешеход, хотя светофор запрещал ему переходить проезжую часть. Водитель резко затормозил, чтобы не задавить человека. Машину при этом занесло, и она влетела в снежный вал на обочине.Ущерб каршеринговому автомобилю был оценен в 84 600 рублей. По условиям договора эту сумму компания удержала с клиента. Тот, в свою очередь, обратился в суд с иском к администрации Полевского округа. Он утверждал, что авария произошла из-за ненадлежащего содержания дорожного полотна. В ходе судебного разбирательства к делу был привлечен соответчик — подрядчик администрации ООО «Агроцвет». Именно эта компания отвечала за зимнее содержание дорог по муниципальному контракту.Для установления всех обстоятельств дела была назначена судебная автотехническая экспертиза. Заключение специалиста выявило несколько ключевых факторов, совместно приведших к аварии. Суд констатировал внезапное появление пешехода-нарушителя, что спровоцировало экстренное торможение. Также эксперты зафиксировали наличие снежной колеи глубиной более 4 сантиметров и общую зимнюю скользкость покрытия.Полевской городской суд, тщательно изучив материалы, распределил вину поровну. Было установлено, что водитель Игорь и подрядчик ООО «Агроцвет» несут равную ответственность — по 50% каждый. Суд отметил, что, хотя «Агроцвет» предоставил отчеты об уборке снега, фактическое состояние дороги не соответствовало нормативам ГОСТ. На этом основании суд принял решение частично удовлетворить исковые требования. С компании-подрядчика были взысканы 42 300 рублей в счет компенсации ущерба. Дополнительно с ответчика взыскали 1 369 рублей для покрытия судебных расходов. В удовлетворении исковых требований к самой администрации округа суд отказал.Представители ООО «Агроцвет» подали апелляционную жалобу, настаивая на своей невиновности. Они ссылались на полное выполнение условий муниципального контракта. Однако сегодня стало известно, что решение первой инстанции оставлено без изменения.