Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге пообещали благоустроить





– заявила Тамара Благодаткова. «Ещё раз спасибо всем тем, кто голосовал. Всего за этот парк было подано 85 тысяч 378 голосов или 61 % от общего количества. Поэтому этот объект будет включен в программу и в дальнейшем благоустроен. Парк в любом случае получит помощь либо муниципальную, либо федеральную»,





– добавила Благодаткова. «В этом году мы снова будем спрашивать у жителей, каким паркам они отдадут предпочтение и попросим высказать предложения, которые можно вынести на голосование. Хотелось бы попросить горожан быть активными»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге не получит федерального финансирования на благоустройство, но его обещают включить в городскую программу благоустройства. Об этом заявила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.На брифинге Тамара Благодаткова рассказала, что в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на 2024 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 140 тысяч екатеринбуржцев. Летний парк «Уралмаш» набрал 85 тысяч голосов . Но этого не хватило, чтобы получить финансирование из федерального бюджета.Также екатеринбуржцы активно голосовали за парк имени 50-летия ВЛКСМ (более 21 тысячи голосов) и за парк имени Чкалова (более 15 тысяч голосов).Напомним, что голосование за объекты благоустройства на 2024 год проходило с 15 апреля по 31 мая.