Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последнюю неделю в Свердловской области зарегистрировано 31,5 тыс. случаев острых респираторных инфекций, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области. Показатель ниже среднемноголетнего уровня на 9%, но выше прошлой недели на 22,8%. Дети составляют 64,4% заболевших. На долю Екатеринбурга приходится 14,8 тыс. случаев.
В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ специалисты обследовали 767 человек. Чаще всего выявляется риновирус, также обнаружены вирусы гриппа, парагриппа, боковирусы, сезонные коронавирусы и другие возбудители.
Роспотребнадзор сообщил, что в области продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа. На сегодняшний день проведено более 2 млн прививок, охват составил 50% населения. Цель региональных властей – достичь охвата 65% перед эпидсезоном. В 43 муниципальных образованиях уровень вакцинации выше среднего по области: в Артемовском – 76,8%, в Пышме – 65,2%, в Красноуральске – 62,8%. В 31 муниципальном образовании показатели ниже среднеобластного, минимальные значения отмечены в Североуральске, Богдановиче и Ирбите.
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Свердловской области готовится к сезонному подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом, среди детей.
В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ специалисты обследовали 767 человек. Чаще всего выявляется риновирус, также обнаружены вирусы гриппа, парагриппа, боковирусы, сезонные коронавирусы и другие возбудители.
Роспотребнадзор сообщил, что в области продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа. На сегодняшний день проведено более 2 млн прививок, охват составил 50% населения. Цель региональных властей – достичь охвата 65% перед эпидсезоном. В 43 муниципальных образованиях уровень вакцинации выше среднего по области: в Артемовском – 76,8%, в Пышме – 65,2%, в Красноуральске – 62,8%. В 31 муниципальном образовании показатели ниже среднеобластного, минимальные значения отмечены в Североуральске, Богдановиче и Ирбите.
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Свердловской области готовится к сезонному подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом, среди детей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей
20 ноября 2025
20 ноября 2025