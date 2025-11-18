В Свердловской области готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

– говорится в документе.

«Организовать перепрофилирование и дальнейшую работу отделений для госпитализации детского населения с гриппом, ОРВИ в эпидемический сезон 2025/2026. <...> Назначить специалиста, ответственного за организацию медицинской помощи детям. <...> Обеспечить в случае повышения заболеваемости перепрофилирование коечного фонда»,