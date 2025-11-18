Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области готовится к сезонному подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом, среди детей. Это следует из приказа ведомства.
Напомним, на этой неделе региональное отделение Роспотребнадзора сообщило о росте заболеваемости на 34,5% за неделю.
«Организовать перепрофилирование и дальнейшую работу отделений для госпитализации детского населения с гриппом, ОРВИ в эпидемический сезон 2025/2026. <...> Назначить специалиста, ответственного за организацию медицинской помощи детям. <...> Обеспечить в случае повышения заболеваемости перепрофилирование коечного фонда»,
– говорится в документе.
