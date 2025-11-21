Возрастное ограничение 18+
Снег и ледяной дождь парализовали движение на трассах Свердловской области
Скриншот: Яндекс карты
На трассах Свердловской области утром и днём 22 ноября возникли серьёзные заторы и аварии из-за мокрого снега и ледяного дождя. На участках Р-242 Пермь – Екатеринбург и Р-351 Екатеринбург – Тюмень движение было затруднено, несколько ДТП потребовали организации проезда по одной полосе.
По данным СМИ и сообщений ФКУ «Уралуправтодор», на Серовском тракте, в Нижнесергинском, Ачитском и Первоуральском районах, а также в Белоярском районе затруднено движение из-за большого транспортного потока, зафиксированы аварии.
Ранее Свердловская Госавтоинспекция предупреждала о снегопаде и гололёде. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, снижать скорость и заранее планировать маршруты.
